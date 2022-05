Atriz de The Big Bang Theory está namorando ator de Ozark; veja

A atriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, está namorando o ator de Ozark, Tom Pelphrey. Ambos fizeram postagens no Instagram em que aparecem um ao lado do outro, confirmando o romance.

Ainda não está claro quando a atriz de The Big Bang Theory e o ator de Ozark começaram a namorar. No entanto, de acordo com a Us Weekly, este é o primeiro relacionamento sério de Kaley Cuoco desde a sua separação de Karl Cook.

Além de Ozark, Tom Pelphrey também é conhecido por séries como Além da Margem e Punho de Ferro. Já Kaley Cuoco, após The Big Bang Theory, está agora em A Comissária de Bordo.

Confira abaixo as postagens de Kaley Cuoco e Tom Pelphrey no Instagram.

Atriz de The Big Bang Theory não quer se casar de novo

Atriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco não pensa em se casar novamente. Foi o que ela contou em uma entrevista para a Glamour.

A atriz de The Big Bang Theory já foi casada duas vezes, o que resultou em dois divórcios. Ela não quer passar por isso uma terceira vez.

“Eu nunca vou me casar novamente. Eu adoraria ter um relacionamento duradouro ou um parceiro. Mas nunca vou me casar novamente.”

“Com certeza não. Eu acredito no amor porque tive relacionamentos incríveis. Eu sei que é possível. Eu gosto de ser a parceira de alguém e ter essa companhia.”

“Todos nós já tivemos momentos em que pensamos que não seremos capazes de encontrar outra pessoa.”

“Há grandes pessoas que entram e saem da sua vida. Existem motivos. Quando alguém te deixa, outra pessoa mágica pode aparecer na sua vida.”

“Eu acredito no amor e não quero ficar sozinha. Eu só preciso descobrir minhas prioridades e ter certeza de que posso regar esse relacionamento.”

“Às vezes fico muito focada no jardim em vez de uma planta específica que precisa ser regada. Eu estou bem ciente disso.”

“Eu quero mudar, quero ser alguém melhor.”

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.