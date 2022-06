Atriz de Três é Demais é jogada no chão pela polícia em protesto; veja vídeo

Jodie Sweetin, que interpretou Stephanie Tanner em Três é Demais e no revival Fuller House, foi atacada por policial durante protesto nos Estados Unidos em defesa ao direito ao aborto, que foi barrado em decisão da Suprema Corte.

Na filmagem divulgada nas redes sociais, a atriz lidera um grupo de manifestantes quando a um policial da polícia de Los Angeles a empurra, derrubando Jodie no chão.

Alguns manifestantes correm para ajudá-la, enquanto outros criticam a polícia: “O que diabos há de errado com vocês?”, grita alguém na multidão. As informações são do Deadline.

Confira o vídeo:

Comunicado à imprensa

Jodie Sweetin divulgou um comunicado à imprensa:

“Estou extremamente orgulhosa das centenas de pessoas que apareceram ontem para exercer seus direitos da Primeira Emenda e tomar medidas imediatas para protestar pacificamente contra as gigantescas injustiças que foram entregues pela nossa Suprema Corte. Nosso ativismo continuará até que nossas vozes sejam ouvidas e ações sejam tomadas. Isso não vai nos deter, continuaremos lutando por nossos direitos. Não somos livres até que TODOS sejamos livres.”

O vídeo, originalmente publicado jornalista freelancer Mike Ade, foi republicado pela atriz em sua própria página do Instagram, dizendo na legenda: “Obrigada por postar. Ame todos nas ruas lutando pelo que é certo… #NósNosMantemosSeguros.”

Mike também escreveu: “Ela estava tentando levar um grupo de manifestantes pacíficos para longe da rodovia. Jodi é a definição de um verdadeiro e felizmente ela está bem! Mas para outros que optam por protestar hoje, movam-se com cautela e mantenham a cabeça girando. Vai ser um verão muito longo.”

A polícia de Los Angeles também se manifestou: “A LAPD está ciente de um videoclipe de uma mulher sendo empurrada para o chão por policiais que não permitem que o grupo entre a pé e ultrapasse a rodovia 101. A força usada será avaliada de acordo com a política e o procedimento da LAPD.”

