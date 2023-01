Bella Ramsey, que vive Ellie em The Last of Us, assume ser gênero-fluido

Bella Ramsey, que interpreta a protagonista de The Last of Us da HBO, Ellie, assumiu ser gênero-fluido. Com isso, as duas maiores séries da HBO (e da TV atualmente como um geral) são lideradas por pessoas não-binárias (NB).

Além de Ramsey em The Last of Us, outra série de destaque protagonizada por NB é A Casa do Dragão. Emma D’Arcy, que interpreta Rhaenyra Targaryen adulta, é uma pessoa não-binária.

Continua depois da publicidade

Ramsey, que também roubou cenas em Game of Thrones, concedeu uma entrevista ao The New York Times em que falou sobre como enxerga a si e seu gênero.

Bella Ramsey se abriu sobre sua identidade de gênero fluida enquanto promovia a tão esperada adaptação para a TV de The Last of Us.

“Acho que meu gênero sempre foi muito fluido”, disse Ramsey ao The New York Times. “Alguém me chamava de ‘ela’ e eu não ligava, mas eu sabia que se alguém me chamasse de ‘ele’ seria um pouco emocionante.”

Ramsey recebeu uma nomeação ao Critics Choice Award em uma categoria de gênero neutro por seu papel no filme de Lena Dunham, Catarina, a Menina Chamada Passarinha.

“Eu sou apenas uma pessoa”, disseram eles, acrescentando que se marcariam como pessoa “não-binária” em um formulário onde a opção estivesse disponível.

“Ser de um gênero específico não é algo que eu particularmente gosto, mas em termos de pronomes, eu realmente não poderia me importar menos”, acrescentou Ramsey.

Joel e Ellie na série de The Last of Us

The Last of Us adapta famoso game de PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.