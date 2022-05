Bem-vindos ao Éden: Belinda faz sessão de fotos sexy com cobra gigante

Conhecida por performances em novelas infantis e séries adultas, Belinda faz sucesso na Netflix com o thriller Bem-vindos ao Éden. Recentemente, a atriz mexicana-espanhola surpreendeu os fãs com um ensaio fotográfico impressionante – no qual aparece acompanhada de uma cobra gigante.

Os registros compartilhados pela atriz ganharam a legenda “O verdadeiro Éden”, em referência ao sucesso de sua nova série na Netflix.

“Um grupo de jovens vai a uma festa em uma ilha paradisíaca, mas acaba vivendo um inferno cheio de segredos, perigos e armadilhas”, afirma a sinopse oficial de Bem-vindos ao Éden na Netflix.

Embora não interprete uma das protagonistas da série espanhola, Belinda conquista fãs com sua performance como uma arrogante e calculista influenciadora digital.

Após o sucesso de Bem-vindos ao Éden na Netflix, Belinda faz ensaio sexy com serpente

Belinda tem motivos de sobra para comemorar. A série espanhola Bem-vindos ao Éden se tornou um sucesso arrasador na Netflix. A produção conquista fãs no mundo inteiro com uma trama criativa e realmente surpreendente.

O hit espanhol chegou ao catálogo da Netflix em 6 de maio de 2022. A produção não demorou nem 48 horas para figurar no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos.

Na verdade, Bem-vindos ao Éden permanece até hoje (17 de maio) na lista de séries mais assistidas da Netflix, um feito impressionante.

Em Bem-vindos ao Éden, Belinda interpreta África, uma influencer digital que é convidada a participar de uma festa exclusiva em uma misteriosa ilha.

Ao chegar no cenário paradisíaco, África desconfia das verdadeiras intenções dos organizadores da festa – e percebe que no Éden, nada é o que parece.

Bem-vindos ao Éden representa uma espécie de “reintrodução” de Belinda ao público internacional.

No México e na Espanha, a atriz e cantora é conhecida por performances em diversos filmes, séries e novelas.

Mas no Brasil, e em grande parte do mundo, Belinda é famosa por interpretar as gêmeas Silvana e Mariana na novela infantil Cúmplices de um Resgate.

No ensaio fotográfico compartilhado em seu Instagram, Belinda aparece com um vestido champagne, junto com uma serpente pintada.

Com mais de 300 mil curtidas e 2 mil comentários, a publicação fez muito sucesso na linha do tempo da atriz.

“Eu só assisti a série por causa de você!”, comentou um fã sobre a participação de Belinda em Bem-vindos ao Éden.

Além de Belinda como África, o elenco da série Bem-vindos ao Éden conta também com Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Begoña Vargas e Amaia Salamanca.

Fãs querem saber: Bem-vindos ao Éden será renovada para uma 2ª temporada? De acordo com a audiência da série, a Netflix tem tudo para dar o sinal verde para a produção de novos episódios.

Enquanto isso, a 1ª temporada de Bem-vindos ao Éden continua disponível na Netflix. Confira abaixo o novo ensaio fotográfico de Belinda.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.