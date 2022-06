Brad Pitt faz séria acusação contra Angelina Jolie

O ator Brad Pitt fez uma séria acusação contra a atriz Angelina Jolie, sua ex-esposa acerca de um vinhedo que era administrado por ambos.

De acordo com o Insider, Pitt acusou Jolie de infligir danos, após a ex-esposa ter vendido sua participação no vinhedo francês do casal para o oligarca russo, Yuri Shefler. O ator apresentou queixa apresentada na semana passada.

No processo, aberto em 3 de junho deste ano, em Los Angeles, Pitt repetiu as alegações de fevereiro, alegando que Angelina Jolie “perseguiu e depois consumou a suposta venda em segredo, propositalmente mantendo Pitt no escuro e violando conscientemente os direitos de Pitt”.

O vinhedo Château Miraval foi vendido para a subsidiária Tenute del Mondo, da marca de vodka Stoli, controlada por Shefler ainda em outubro de 2021. A atriz foi acusada de “apreender lucros que ela não havia auferido e retorno de um investimento que não fez”, e “infligir danos a Pitt”, segundo o processo de 54 páginas.

“Jolie sabia e pretendia que Shefler e seus afiliados tentassem controlar o negócio que Pitt construiu e minar o investimento de Pitt na Miraval”, diz o processo.

Pitt chegou a relacionar Shefler com a invasão russa na Ucrânia, dizendo que o relacionamento e a reputação como um bilionário nascido na Rússia, poderia provocar um risco comercial para o vinhedo.

Shefler renomeou a vodka Stoli em março, antes conhecida como vodka Stolichnaya. O novo nome veio em resposta à invasão russa em solo ucraniano. Shefler ainda revelou que ficou exilado desde 2000 de seu país, após Vladimir Putin, presidente da Rússia, ter tentado controlar a marca da vodka.

O caso vem se desenrolando, e não deve cair no esquecimento tão cedo como àquele em que Angelina Jolie contratou um assassino para matá-la.

