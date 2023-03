Brooke Shields revela que foi abusada por executivo de Hollywood

Brooke Shields, estrela do clássico A Lagoa Azul (1980), revelou à People que foi abusada sexualmente por um poderoso executivo de Hollywood há 30 anos. A entrevista foi para promover o documentário sobre sua vida, Brooke Shields: Pretty Baby.

O abuso aconteceu após um jantar com o executivo, que convidou ela para chamar um táxi do quarto de hotel – e foi lá que ele cometeu o crime. “Achei que estava conseguindo um filme, um trabalho. [Na hora] Eu não lutei. Simplesmente congelei”, contou. “Eu ficava dizendo para mim mesma: ‘Não deveria ter feito isso. Por que eu subi com ele? Não deveria ter bebido no jantar’”, acrescentou.

Shields nunca quis revelar o ocorrido porque achava que as pessoas não iriam acreditar nela. A única pessoa para quem ela contou foi seu amigo íntimo Gavin.

“Ninguém vai acreditar em mim. As pessoas não acreditavam nessas histórias naquela época. Achei que eu nunca mais trabalharia,” disse a atriz. “Fazendo o documentário, você vê tudo junto, e é um milagre eu ter sobrevivido”.

Hoje com 57 anos, Brooke Shields revela ainda que demorou muito tempo para processar o abuso sexual:

“Estou com mais raiva agora do que quando aconteceu. Se você está com medo, você está com razão… São situações assustadoras”, afirmou.

Todas as revelações foram feitas em Brooke Shields: Pretty Baby, que estreia me 3 de abril no serviço de streaming americano Hulu.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.