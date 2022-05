Bruce MacVittie, de Família Soprano e Sex and the City, morre aos 65

Bruce MacVittie, ator conhecido por suas aparições em séries como Sex and the City e Família Soprano, morreu aos 65 anos.

A confirmação veio em uma publicação do The New York Times na última quinta-feira, 12, após conversar com sua esposa, Carol Ochs.

Segundo o site, Bruce MacVittie faleceu em um hospital de Manhattan no fim de semana, e a causa da morte não foi relatada.

Al Pacino, que foi substituído por Bruce na peça American Buffalo, em 1983, comenta com pesar: “Eu adorava Bruce MacVittie. Suas performances eram sempre brilhantes e crepitantes; um coração e uma alegria de assistir. Ele era a personificação do ator em dificuldades na cidade de Nova York, e ele fez isso funcionar. Sentiremos sua falta.”

O site pessoal de Bruce MacVittie descreve parte de sua jornada: “Começando em 1981, Bruce apareceu em muitos filmes trabalhando com diretores aclamados como Francis Coppola em The Cotton Club, Oliver Stone em Born on the Forth of July e The Doors, Clint Eastwood em Million Dollar Baby, e Ridley Scott em Hannibal.”

Descanse em paz!