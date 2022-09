Bruce Willis vende seus direitos de imagem para uma empresa de deepfake

Após anunciar uma pausa na carreira por conta de uma deficiência na fala, a lenda de filmes de ação Bruce Willis, se tornou o primeiro ator de Hollywood a vender direitos de imagem para uma cópia digital em deepfake.

O ator vendeu sua aparência para a empresa Deepcake, especializada nessa tecnologia, com o objetivo aparecer em futuros projetos de filmes e séries.

A tecnologia Deepfake permite aplicar o rosto de uma pessoa em outra. Usando inteligência artificial, é possível criar um “gêmeo” de Bruce Willis, tanto em aparência quanto em voz.

Mesmo o uso dessa tecnologia levantando algumas questões éticas, ela já foi usada no universo Star Wars em Rogue One, e mais recentemente na 2ª temporada de The Mandalorian.

Willis já havia trabalhado com a empresa Deepcake para aplicar seu rosto no de outro ator em um comercial para uma empresa de telecomunicações no ano passado, e agora o ator oficializou a venda de sua aparência para ser “contratado” pela empresa em produções futuras.

Esse pode ser o retorno de Bruce Willis?

Recentemente o ator de 67 anos divulgou seu diagnóstico de afasia, uma doença que dificulta a fala, leitura e audição.

Em março, Willis e sua família anunciaram seu afastamento da atuação, após mais de 4 décadas de carreira, o que certamente foi uma decisão muito difícil para o astro.

Com o uso da tecnologia deepfake, o ator pode fazer uma participação no comercial russo sem tem que ir até o set de filmagem. Willis comentou sobre sua experiência com a empresa Deepcake dizendo:

“Eu gostei da precisão em que meu personagem apareceu. É um mini-filme no gênero de ação e comédia. Para mim, é uma grande oportunidade de voltar no tempo. Com o advento da tecnologia moderna, até quando eu estava em outro continente eu fui capaz de comunicar, trabalhar e participar na filmagem. É uma experiência muito nova e interessante, eu agradeço à toda a equipe.”

O ator é um dos maiores nomes do cinema de ação de todos os tempos, sendo o protagonista da franquia Duro de Matar, e protagonizando filmes como Armageddon e O Quinto Elemento. O uso da tecnologia deepfake pode significar um retorno, mesmo que artificial, do ator às telas.

