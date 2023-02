Causa da morte de Jansen Panettiere é revelada

A família de Jansen Panettiere, irmão da atriz Hayden Panettiere (Pânico 4, Heroes), revelou a causa da morte do ator de 28 anos. A morte foi causada por cardiomegalia, também chamada de coração dilatado, juntamente com complicações na válvula aórtica.

“Embora ofereça pouco consolo, o médico legista informou que a morte repentina de Jansen foi devido a cardiomegalia, juntamente com complicações da válvula aórtica”, disse a família em comunicado à ABC News.

Continua depois da publicidade

“Agradecemos sinceramente à manifestação de amor e apoio a nossa família enquanto enfrentamos essa perda impensável e pedimos que sejamos presenteados com nossa privacidade durante esse período de luto. Nós te amamos muito Jansen e você estará em nossos corações para sempre”, terminou o comunicado.

Ator de séries como The Walking Dead e Todo Mundo Odeia o Chris, Jansen morreu em 19 de fevereiro em Nova York.

Carreira

Nascido em 25 de setembro de 1994, em Palisades, Nova York, o ator entrou em Hollywood no início dos anos 2000, com aparições em programas populares nos EUA como Even Stevens, Hope & Faith, Blue’s Clues e Third Watch.

Em 2005, ele e sua irmã trabalharam juntos no filme Tiger Cruise, do Disney Channel. Em 2015, os dois voltaram a dividir as telas em The Forger.

Jansen também participou de filmes como The Perfect Game, 8, Summer Forever, The Martial Arts Kid, Del Playa, How High 2 and Love e Love Not.

O ator deixou projetos inéditos, como American Game e Horse.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.