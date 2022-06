Celebridades que chamam o Sunshine State de lar

Com quilômetros de orla, clima subtropical e lindas vistas no ensolarado sul dos Estados Unidos, não é surpresa que tantas celebridades estejam investindo em imóveis na Flórida. Além disso, o mercado imobiliário oferece opções com preços muito melhores do que a Califórnia – e sem imposto de renda estadual – e bons negócios são bem-vindos até para os famosos do showbiz, do cinema, da moda e dos esportes.



Então, pegue seus mapas e estenda o tapete vermelho porque as celebridades estão dominando o ‘Sunshine State’. Na verdade, muitos deles realmente residem nas casas que possuem como sua principal morada. As cidades populares da região, como Miami e Orlando, também são um centro para a indústria do entretenimento, por isso não é surpresa ver tantas personalidades nelas.



John Travolta, Ocala



O ator John Travolta escolheu a Flórida não por seu litoral, mas por seu interior plano – perfeito para satisfazer seu hobby de aviação. Ele comprou a Jumbolair Aviation and Equestrian Estates nos arredores de Ocala, uma cidade a duas horas de carro ao norte de Orlando. Esta comunidade possui a maior pista privada do mundo. A propriedade foi projetada para que todos os quartos tenham vista para a amada coleção de jatos de Travolta.



Serena Williams, Júpiter

A casa da tenista Serena Williams em Jupiter, ao norte de Miami, se destaca por abrigar uma coleção de arte e uma sala de mídia ao ar livre com bar. Há também uma sala de troféus que abriga uma amostra de suas lembranças vitoriosas.



Alex Rodrigues, Coral Gables



Pode soar estranho que Alex Rodrigues, mais conhecido por seu apelido ‘A-Rod’, more na Flórida, já que sua ex-noiva, a atriz e cantora Jennifer Lopez, está agora com o ator Ben Affleck. J.Lo teria se mudado do estado por enquanto, mas o ex-jogador de beisebol profissional ainda reside na mansão em Coral Gables, Miami.



Tiger Woods, Júpiter



Após sua separação de Elin Nordegren, o jogador de golfe Tiger Woods mudou-se para a cidade de Júpiter, instalando-se em uma mansão que mais parece um resort personalizado. A propriedade moderna inclui um campo de golfe, piscina e casa de barcos para abrigar seu iate.



John Cena, Land O’ Lakes



O ator John Cena reside em uma casa na cidade de Land O’ Lakes, ao norte de Tampa. Cena fez grandes reformas no imóvel, que possui até um elevador para levá-lo direto ao quarto principal e uma piscina tipo parque aquático com uma gruta e toboágua.



Ivanka Trump, Indian Creek Island



A filha mais velha de Donald Trump, Ivanka Trump, também reside no Sunshine State. Ela mora com a família em Indian Creek Island, também conhecida como “Billionaire Bunker” em Miami, Flórida.



Tom Brady e Gisele Bundchen, Indian Creek Island



O Tampa Bay Quarterback, Tom Brady, e a modelo brasileira, Gisele Bundchen, são vizinhos de Ivanka Trump em Indian Creek Island. Eles estão reformando e reconstruindo sua mansão do zero.



Camila Cabello, Miami



Apesar de ter nascido em Cuba, Camila Cabello cresceu em Miami. Após seu rompimento com Shawn Mendes, ela vendeu sua casa em Hollywood Hills, Califórnia, e passou algum tempo em Miami na casa de sua família.



DJ Khaled, Miami Beach



Além de sua música, DJ Khaled se tornou popular na Flórida exibindo sua propriedade em Miami nas redes sociais. Seu apartamento espaçoso está localizado em Miami Beach, com vista para o mar. Esta casa custou mais de US $ 20 milhões e inclui um cinema e um estúdio.



Shaquille O’Neal, Miami



O ex-jogador profissional de basquete, Shaquille O’Neal, morou em Orlando por duas décadas e recentemente vendeu sua casa para ser vizinho dos astros de Hollywood em Miami. Ele falou sobre sua mudança em um especial do Shaq Life, no canal do YouTube da TNT.

