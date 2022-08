Charlbi Dean, atriz da DC, morre aos 32 anos

A atriz Charlbi Dean, estrela da série Raio Negro, faleceu aos 32 anos. Segundo o TMZ o falecimento no hospital por conta de uma doença repentina.

Dean ficou conhecida por interpretar Syonide na série Raio Negro, distribuída no Brasil pela Netflix.

Continua depois da publicidade

Era esperado um grande avanço em sua carreira por conta de sua participação no filme Triângulo da Tristeza, que ganhou a Palma de Ouro neste ano. Só poderemos ver sua última performance no dia 7 de outubro deste ano.

Em seu Instagram a atriz estava muito animada com o lançamento do filme, ela escreveu:

“Parabéns família, nós conseguimos!!! @ruben_ostlund você é o incrível, serei eternamente grata a você por me deixar fazer parte de sua genialidade e minha querida @sinaostlund. Mal posso acreditar que tive o melhor ano fazendo isso durante um dos momentos mais dificeis da minha vida”

Enquanto ela interpretava a assassina a prova de balas em Raio Negro, Charlbi também atuou nos filmes Entrevista com Deus, Porthole, Blood in the Water, e Don’t Sleep.

Uma mensagem de Charlbi

Quando questionada sobre o papel da moda na sociedade, em relação a uma de sua personagem em Triângulo da Tristeza, Dean respondeu:

“Eu acredito que, em relação a moda, eu tenho uma visão de dentro sobre o assunto” disse a atriz. “o papel da moda está em você em você estar consciente dela ou não. E você vê isso neste filme e eu penso que o que faz isso ser tão interessante na vida real é que nós temos um padrão. Sendo nossa saúde, ou nossa beleza, ou nossa influência ou nosso poder. Então você é colocado em uma situação em que este padrão não tem mais valor. E então, quem é você? O que você traz para a mesa? Você será comido primeiro?”

Nossos sentimentos para a família e amigos de Charlbli Dean Kriek.

Sobre o autor Redação