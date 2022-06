Chris Evans tem melhor reação após ser acusado de divulgar fotos falsas na Disney

Chris Evans está promovendo Lightyear, novo filme da Pixar, derivado de Toy Story. O ator foi acusado por fãs de ter sido inserido digitalmente (photoshopado) em fotos na Disney.

A alegação foi feita por conta do ator de Capitão América aparecer na mesma pose em ambas as fotos. Ele está com as mãos nos bolsos, de boné e camiseta branca.

Continua depois da publicidade

No entanto, o ator tem a melhor resposta para todos os fãs que levantaram questões – acontece que ele simplesmente não tem ideia do que fazer com as mãos.

“Eu prometo que não sou photoshopado nelas! Só tenho uma pose muito disciplinada. (E não sei o que fazer com minhas mãos)”, respondeu o ator.

Veja o tuite, abaixo.

https://twitter.com/Pixar/status/1536026434908524545

Lightyear nos cinemas

“Quando criamos o primeiro Toy Story, projetamos Buzz Lightyear com a ideia de que ele era um brinquedo baseado em algum personagem muito legal de um filme épico de grande sucesso. Bem, todos esses anos depois, decidimos fazer esse filme”, disse Pete Docter sobre o filme (via Collider).

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir as séries e filmes da Pixar.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.