Chris Pratt atua diferente quando James Gunn não está por perto

Em entrevista recente ao io9 o ator Chris Pratt, que está promovendo as estreias iminentes de Jurassic World: Domínio e Thor: Amor e Trovão, falou um pouco sobre o seu personagem no MCU, Peter Quill, o Senhor das Estrelas.

Na entrevista, ele disse que Peter pode assumir diversos tons dependendo do filme em que está, e que ele o interpreta de forma diferente quanto está longe de James Gunn.

“Existe o Peter Quill de James Gunn e existe o Peter Quill fora de James Gunn, que está nas participações especiais de Os Vingadores e de Thor. E tão verdadeiramente o Peter Quill que eu faço quando James está no comando é uma extensão dele, enquanto o Peter Quill que eu faço quando não é ele quem está no comando é, realmente, meio que eu me soltando mais do que ele provavelmente gostaria que eu fizesse, de alguma forma. Então eu acho que a diferença seria essa.”, disse Pratt.

Ou seja: nos filmes que não são dirigidos por James Gunn, Chris Pratt entrega uma performance mais natural e pessoal de Peter Quill, como a que estamos prestes a ver em Thor: Amor e Trovão, que tem direção assinada por Taika Waititi.

“James Gunn tem um [foco] para Quill que é diferente de Thor ou Vingadores, e então veremos como isso se desenrola quando [o filme] sair. Quero dizer, obviamente estamos lidando com o fim de Vingadores e como isso levou os Guardiões da Galáxia a Thor. Veremos como esse tipo de transição funciona para configurar o volume 3.”

Thor: Amor e Trovão estreia dia 07 de julho nos cinemas.