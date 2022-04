Chris Rock quebra o silêncio sobre tapa que recebeu de Will Smith

O tapa de Will Smith em Chris Rock foi o assunto mais comentado do Oscar 2022. O comediante, enfim, quebrou o silêncio acerca do ocorrido.

Durante show de Rock, em Baltimore, ele mencionou o incidente diretamente, mas falou muito brevemente sobre o assunto.

‎Conforme Annie Rose Ramos, do WJZ-TV, Rock começou sua partida dizendo: “Eu estou bem, estou bem. Curado dos cortes e contusões… a maior parte deles”.‎

‎Chris Rock não abordou o incidente durante o resto do set de uma hora e meia.

Will Smith e Chris Rock protagonizaram briga no Oscar

Will Smith é banido do Oscar por 10 anos

Foi oficialmente divulgada a decisão da Academia sobre Will Smith após o tapa em Chris Rock no Oscar 2022.

O ator está banido do Oscar e de qualquer outro evento da Academia por um período de 10 anos.

Will Smith não poderá participar de nenhum desses eventos seja pessoalmente ou virtualmente.

A Academia divulgou um comunicado sobre a sua decisão, que você pode ler abaixo.

“O Oscar deveria ser uma celebração dos muitos indivíduos em nossa comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado. No entanto, esses momentos foram ofuscados pelo comportamento inaceitável e prejudicial que vimos o Sr. Smith exibir no palco.”

“Durante nossa transmissão, não abordamos adequadamente a situação na sala. Por isso, lamentamos. Esta foi uma oportunidade para darmos um exemplo para nossos convidados, espectadores e nossa família da Academia em todo o mundo, e ficamos aquém – despreparados para o inédito.”

“Queremos expressar nossa profunda gratidão ao Sr. Rock por manter a compostura em circunstâncias extraordinárias. Também queremos agradecer aos nossos anfitriões, indicados, apresentadores e vencedores por sua postura e graça durante nossa transmissão.”

“Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados, e restaurar a confiança na Academia.”

“Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados.”

Vale lembrar que, além desse banimento de 10 anos do Oscar e de outros eventos da Academia, Will Smith também decidiu abandonar o seu lugar na organização, indicando que lamenta e se arrepende de sua atitude.

Will Smith conquistou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em King Richard: Criando Campeãs, que está disponível na HBO Max.