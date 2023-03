Cineastas acusam Jonathan Majors, da Marvel, de ser “sociopata” e “abusivo”

Após a notícia da prisão de Jonathan Majors, o Kang em Loki e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, vários cineastas acusaram o ator de ter um comportamento abusivo.

No Twitter, o diretor de Your Turn e Tio Frank, A.B. Allen, postou uma série de tuítes depois de saber que Majors foi levado sob custódia por supostamente agredir sua namorada durante um incidente em Nova York. Allen havia afirmado em fevereiro que “há um ator em particular, relativamente novo na cena, por quem o Twitter se apaixonou violentamente e que, na verdade, é um ser humano perverso, cruel e abusivo, tanto profissionalmente quanto em sua vida pessoal, e cada novo tuíte sobre o sucesso dele me deixa louco”.

Após saber que Majors foi preso, Allen respondeu à repostagem que um usuário fez de suas declarações e confirmou que era Majors a quem ele estava se referindo.

Quando questionado pelo usuário por que ele não divulgaria mais informações sobre as supostas ações de Majors, Allen respondeu: “Os detalhes do que eu sei infelizmente iriam expor pessoas que foram feridas e merecem não se tornar parte do inquérito da grande mídia se elas não quiserem”.

Allen não foi o único a expressar sua opinião sobre Jonathan Majors, já que o diretor/ator da Broadway, Tim Nicolai, apoiou as alegações de comportamento problemático do ator desde a época em que ele frequentava a Universidade de Yale.

Nicolai afirmou: “Só vou dizer isso sobre Jonathan Majors e encerrar esse assunto: o pessoal de Yale e a comunidade mais ampla de Nova York o conhecem há anos. Ele é um sociopata e abusador e é assim que praticamente todo mundo fala sobre ele. É uma pena que tenha demorado tanto para ele ser denunciado”.

Majors também responde por acusações de estrangulamento e assédio.

Representantes de Majors negam as acusações. “Ele não fez nada errado. Estamos ansiosos para limpar seu nome e esclarecer isso”, afirmaram.

