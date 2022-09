Com vestido transparente, atriz da Netflix deixa fãs de queixo caído

Addison Rae estrelou Ele é Demais, da Netflix, mas em geral ela trabalha como influenciadora nas mídias sociais. Recentes fotos dela deixaram os fãs de queixo caído.

Addison acabou de compartilhar fotos de sua viagem a Nova York, incluindo muitas fotos de si mesma em um vestido preto transparente e rendado.

Continua depois da publicidade

São diversas fotos, vemos Addison com o vestido, mostrando seu corpo definido, Addison em uma galeria de arte, desfilando pelo SoHo em um mini vestido, e dançando em uma mesa.

“Eu amo Nova York”, ela simplesmente escreveu na legenda .

“Você parece tão bem”, escreveu uma pessoa nos comentários. “A pessoa mais linda de todas”, disse outro. “Esse vestido”, escreveu uma terceira.

Veja a publicação da atriz da Netflix, abaixo.

Mais sobre Ele é Demais

Ele é Demais é um filme de comédia romântica adolescente dirigido por Mark Waters, a partir de um roteiro de R. Lee Fleming.

O filme é um remake de Ela é Demais, de 1999, e é estrelado por Addison Rae, Tanner Buchanan, Myra Molloy, Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti e Rachael Leigh Cook.

Confira abaixo a sinopse oficial.

“Padgett Sawyer (Addison Rae) é uma influenciadora do Instagram em seu último ano do ensino médio, que mora com sua mãe divorciada, uma enfermeira local (Rachel Leigh Cook).”

“Ela descobre que seu namorado, outro influenciador e aspirante a artista de hip hop, Jordan Van Draanen (Peyton Meyer), a está traindo com uma dançarina e fica ainda mais humilhada quando uma transmissão ao vivo de seu rompimento resulta em sua perda de patrocínio.”

“Para se vingar, ela aceita o desafio de transformar o garoto menos popular da escola, Cameron Kweller (Tanner Buchanan), em rei do baile.”

Ele é Demais está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.