Comediante da Netflix é acusado mais uma vez de transfobia

O comediante Dave Chappelle, que conta com especiais de comédia na Netflix, foi acusado mais uma vez de ter realizado piadas transfóbicas durante show.

Dessa vez, ele apareceu como participante surpresa de um show de John Mulaney, também comediante. No dia 20 de maio de 2022, Chappelle surpreendeu os espectadores com sua presença.

Nas redes, pessoas que compareceram ao evento disseram que Chappelle fez piadas transfóbicas e, em seguida, foi abraçado por Mulaney.

“Minha parte favorita desta noite foi quando Dave Chappelle nos emboscou no show de John Mulaney, contou um monte de piadas transfóbicas, um estádio com inúmeras pessoas riu, e então John Mulaney o abraçou no final”, disse uma pessoa que compareceu ao evento (via Variety).

“Vocês já ouviram ~ 12.000 pessoas rirem de uma piada transfóbica, enquanto você é uma pessoa trans na platéia que não sabia que o comediante transfóbico faria uma aparição surpresa no show de John Mulaney? Sim. Não foi divertido”, reclamou outra pessoa.

“Ok, então me diga por que eu acabei de ir ao show de John Mulaney e Dave Chappelle fez uma abertura surpresa e fez não apenas uma piada transfóbica, mas também homofóbica”, disse outra.

Apesar das acusações, os especiais de Dave Chappelle continuam no catálogo da Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.