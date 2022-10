Conheça Rory, a cachorrinha obcecada por Henry Cavill

As pessoas comumente fazem coisas bem bizarras com seus animais de estimação, desde tratá-los como filhos (eles são melhores que seres humanos, então dá para entender), até vesti-los com roupinhas. Mas não é todo dia que vemos um buldogue francês vestido de Henry Cavill e obcecado pelo ator.

Uma conta popular do TikTok que narra a vida de um cachorro obcecado por Henry Cavill prova que o culto às celebridades não é exclusivo dos humanos.

Rory, a buldogue francesa, chamou a atenção da internet pela primeira vez há vários anos com suas “birras”. Ela também impressionou em 2019 depois de sua dona, Heather Land, postar uma foto dela vestida de foca.

“Todo mundo adorou tanto essa fantasia [de foca]”, disse Land à Newsweek . “Quando eu disse a eles que [Rory] não ganhou nenhum dos concursos de fantasias em que participamos, todos ficaram indignados.”

Rory é fã de Henry Cavill

Ao longo dos anos, Rory entrou em concursos de fantasias vestido como Oreo, um narval e até uma gárgula. E enquanto a base de fãs online de Rory (com mais de 188.000 seguidores no TikTok) adora vê-la se arrumar, é o amor da buldogue por Cavill que despertou o interesse recente dos fãs.

“Rory nunca foi de assistir nada na TV”, disse Land. “Mas há algumas semanas, comecei a assistir The Witcher novamente e percebi que toda vez que Geralt estava na tela, ela olhava para ele”.

O primeiro vídeo narrando a obsessão recém-descoberta de Rory mostrou a cachorrinha olhando para a TV e ganhou mais de 44.000 visualizações. Veja aqui.

“As pessoas estavam se perguntando se é o personagem Geralt que ela gosta ou se ela gosta de Henry Cavill, então eu queria testar essa teoria”, disse Land à Newsweek . “Eu coloquei O Homem de Aço para ela para que ela pudesse ver Henry Cavill em um papel diferente , e fiquei realmente chocada que ela sentou e assistiu o tempo todo em que ele estava em tela”.

Pelo jeito, Henry Cavill conquista mais que seres humanos. O astro pode ser visto como Geralt em The Witcher, na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.