Criador de The Last of Us lamenta morte da atriz Annie Wersching

A morte de Annie Wersching, aos 45 anos, chocou Hollywood neste domingo (29). A atriz, que estrelou séries como 24 Horas e The Vampire Diaries, também é conhecida por seu trabalho no game The Last of Us.

Em comunicado no Twitter, o cocriador de The Last of Us, Neil Druckmann, lamentou a morte de Wersching, vítima de câncer:

“Acabei de saber que minha querida amiga, Annie Wersching, faleceu. Acabamos de perder uma linda artista e ser humano. Meu coração está despedaçado. Meus pensamentos estão com seus entes queridos”, escreveu Druckmann.

Annie Wersching emprestou sua voz para a personagem Tess em The Last of Us.

Os protagonistas de The Last of Us

A série de TV

The Last of Us recentemente virou uma série de TV da HBO. Apenas dois episódios foram ao ar e o seriado já garantiu sua 2ª temporada.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco da série também conta com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

