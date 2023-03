Cúmplice em sequestro de cachorros de Lady Gaga processa artista

Lady Gaga atualmente trabalha em Coringa 2, no qual vai viver a Arlequina. Enquanto isso, ela precisará travar uma batalha jurídica por não pagar uma das pessoas envolvidas no sequestro de seus dois cachorros.

Em fevereiro de 2021, Lady Gaga ofereceu uma recompensa de US$ 500 mil a qualquer um que devolvesse com segurança seus dois cães, Koji e Gustav, depois que eles foram roubados em um ataque que deixou seu passeador de cães Ray Fischer gravemente ferido.

Agora, a mulher que devolveu o par de cachorrinhos processa a artista.

Jennifer McBride, que foi uma das cinco pessoas presas em conexão com o sequestro, entrou com uma ação contra a cantora por não lhe pagar a recompensa de US$ 500 mil, que foi prometida depois que ela devolveu os cães ao departamento de polícia, de acordo com documentos do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles obtidos pela People.

No documento de sexta-feira, o advogado de McBride alegou que Gaga cometeu uma quebra de contrato, fraude por falsa promessa e fraude por deturpação ao incluir as palavras “sem perguntas feitas” em sua oferta e, em seguida, não pagar a McBride a recompensa, de acordo com o veículo.

O processo também alega que a oferta de recompensa de Gaga foi feita “com a intenção de fraudar e induzir membros do público a confiar nela e agir de acordo com a referida promessa, localizando e entregando os buldogues de Lady Gaga aos réus”, de acordo com o veículo.

McBride foi presa em abril de 2021, junto do cúmplice Harold White. Ela não contestou e foi condenada a dois anos de liberdade condicional em dezembro.

James Howard Jackson, que atirou em Fischer, também não contestou uma acusação de tentativa de homicídio e foi condenado a 21 anos de prisão no mesmo mês, enquanto Harold White não contestou uma acusação de ex-condenado na posse de uma arma. Ele deve ser sentenciado em algum momento deste ano.

Lady Gaga estrela Coringa 2

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. O elenco conta com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

