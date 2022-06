De jovem mimada a líder de negócios: Conheça a namorada de Henry Cavill

Henry Cavill, astro de The Witcher, está em uma relação séria com Natalie Viscuso. Muitos fãs do ator de Superman se perguntam como o romance começou, sendo que a resposta está em Hollywood.

Natalie Viscuso é uma importante líder de negócios no cinema. Longe dos holofotes, após ser uma participante de reality show, a namorada do ator virou a vice-presidente do estúdio Legendary Entertainment.

O estúdio é o mesmo por trás de parcerias que trouxeram O Homem de Aço, Duna, Jurassic World, Batman: O Cavaleiro das Trevas e Godzilla. Aparentemente, os dois se conheceram dessa relação profissional.

Garota mimada

Isso foi uma grande mudança para a namorada de Henry Cavill. Aos 15 anos, Natalie apareceu no reality show My Super Sweet 16.

O programa focava em jovens de famílias ricas, que estavam prestes a completar 16 anos. A própria Natalie disse no programa que era uma garota mimada.

“Dinheiro não é um objeto para mim, eu sou mimada. Às vezes me sinto culpada, mas eu mereço, porque sempre tento ser a garota legal, não a garota rica”, disse a jovem Natalie na ocasião.

A descrição do programa ainda colocou a namorada de Henry Cavill “como a garota mais popular da escola que vive em uma mansão de US$ 5 milhões e aproveita as Ferraris e Bentleys do pai”.

Henry Cavill está em cartaz na Netflix com a série The Witcher, que conta com duas temporadas. A terceira começou a ser filmada e estreia em breve.

Sobre o autor Redação