DiCaprio vira alvo de piada da web após terminar namoro; veja motivo

Recentemente, Leonardo DiCaprio anunciou o término de seu namoro com a modelo Camila Morrone. Logo após a revelação, o ator virou piada na internet. Nas redes sociais, os fãs produzem inúmeros memes, postagens e zoações sobre a vida amorosa do ator. Mas afinal: qual é o motivo de tanta comoção?

Leonardo DiCaprio assumiu seu relacionamento com Camila Morrone em 2017. O namoro, dessa forma, durou pouco mais de 5 anos.

Filha de argentinos, Camila Morrone é uma modelo e atriz americana. Nos cinemas, ela tem participações pequenas em filmes como Bukowski, Desejo de Matar e Valley Girl.

Explicamos abaixo por que o término do namoro de Leonardo DiCaprio virou alvo de piadas nas redes sociais; confira.

Relacionamentos de Leonardo DiCaprio seguem tendência inusitada

O fato do término do namoro de Leonardo DiCaprio com Camila Morrone virar piada na internet não é exatamente uma surpresa.

Afinal de contas, o astro de Titanic é famoso por terminar seus relacionamentos sempre que as namoradas completam 25 anos.

Essa tendência se repete em seu namoro mais recente. Nascida em 1997, Camila Morrone completou 25 anos em 16 de junho de 2022.

Pouco mais de dois meses após o aniversário da modelo, Leonardo DiCaprio decidiu encerrar o relacionamento – o que deixou a internet em polvorosa.

Leonardo DiCaprio, vale lembrar, tem atualmente 47 anos. Ou seja: é mais de duas décadas mais velho que suas namoradas.

Veja as piadas mais engraçadas sobre o namoro de Leonardo DiCaprio

A revista People foi a primeira fonte a anunciar o término de Leonardo DiCaprio e Camila Morrone, em 30 de agosto de 2022.

Nas redes sociais, as piadas começaram logo em seguida. Listamos abaixo alguns dos comentários mais engraçados; confira (e veja ao final da matéria as reações originais).

“Preciso saber como o Leonardo DiCaprio conduz esses términos! Será que ele começa a arrumar briga meses antes delas (as namoradas) completarem 25 anos, para não dar na cara? Ou elas acordam no dia do aniversário com uma mensagem que diz ‘Desculpe, não posso, não me odeie’?”

“Talvez o Leonardo DiCaprio odeie tanto os atentados de 11 de Setembro, que não consegue namorar mulheres que se lembram deles.”

“Uma comédia romântica sobre uma mulher que se apaixona pelo Leonardo DiCaprio às vésperas do aniversário de 25 anos, e precisa participar de confusões cada vez mais doidas para impedí-lo de descobrir a idade.”

“Titanic completa 25 anos esse ano, e nesse ponto, concluo que o Leonardo DiCaprio não quer mais estar nele”.

“Leonardo DiCaprio acaba de cancelar sua assinatura” (comentou um fã em uma postagem celebrando o aniversário de 25 anos da Netflix).

Veja as reações originais abaixo.

