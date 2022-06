Diretor de Thor 4 abandona entrevista após pergunta pessoal

O diretor de Thor 4, que estreia em julho, abandonou uma entrevista com Chris Evans após uma pergunta pessoal.

Taika Waititi e Evans participaram do programa britânico This Morning, conversando sobre Lightyear, filme spin-off de Toy Story. A entrevista correu bem, mas a partir do minuto 10, o diretor ficou desconfortável com uma pergunta pessoal e acabou cortando os apresentadores.

Continua depois da publicidade

“Então, parabenizamos Chris [Evans] por seu aniversário”, disse o apresentador, referindo-se a como Evans comemora seu grande dia em 13 de junho. “Então, Taika, os sinos de casamento…?” ele continuou, antes que Waititi imediatamente começasse a falar sobre ele. “Você pode me parabenizar! É em agosto”, brincou o diretor de Thor 4.

O apresentador então tentou perguntar novamente, mas Waititi fingiu que seu fone de ouvido não estava funcionando. “Oh, a ligação está caindo”, disse o diretor do próximo filme da Marvel, antes de remover o fone de ouvido e dar um “joinha” para a câmera.

Taika Waititi está noivo, e quer manter de forma discreta seu noivado. Nem ele, e nem a atriz/cantora com quem noivou revelaram ao público o acontecimento.

Veja o vídeo abaixo:

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira