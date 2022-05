Diretora aconselhou atriz lésbica de Bridgerton a ficar no armário

Golda Rosheuvel, que interpreta a rainha Charlotte em Bridgerton, revelou que foi aconselhada a esconder o fato de ser lésbica em Hollywood.

A atriz participou do podcast Just For Variety e contou que uma diretora, também lésbica, disse para ela não falar abertamente sobre sua sexualidade.

“Estávamos conversando sobre ser assumida, ter orgulho e representação e se eu deveria dizer que eu sou lésbica nas entrevistas. E a resposta foi um não bem grande: ‘Você absolutamente não deveria fazer isso. Poderia ou certamente iria arruinar sua carreira como uma atriz’”.

Rosheuvel, no entanto, disse que preferia perder o emprego a trabalhar em um local onde ela não é aceita como é.

“Eu preferia perder o emprego do que não ser verdadeira com quem eu sou. Eu preferia não trabalhar em uma uma indústria que não me aceita. Simplesmente não foi a maneira como eu fui criada. Por ela ser assumida como uma diretora mulher, e uma diretora lésbica, eu respondi algo do tipo, ‘Eu não entendo esse conselho’”.

Golda Rosheuvel como Rainha Charlotte em Bridgerton

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.