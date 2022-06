Dublador do Batman ajudou astro da Marvel a superar as drogas

O dublador da animação do Batman LEGO ajudou um dos grandes astros da Marvel a superar seu vício em drogas.

Durante uma conversa ao podcast em que o ator e dublador Will Arnett apresenta, Bradley Cooper falou sobre seu vício nas drogas, e como Arnett o livrou enquanto ambos dividiam um apartamento (via Insider).

“Will [Arnett] estava tipo: ‘Ei cara, você se lembra que jantamos na outra noite? Como você acha que foi?'”, Cooper lembrou. “Lembro-me de estar no jantar pensando que eu era tão engraçado, e pensei que esses dois caras que eram meus heróis achavam que eu era engraçado. Achei que estava matando”, disse o astro.

Cooper, ator de Guardiões da Galáxia, comentou que foi neste dia que percebeu seu problema com drogas e álcool. O astro não estava ciente como seu comportamento prejudicava quem estava próximo dele.

“Eu estava tão perdido e viciado em cocaína”, explicou Cooper. “Will [Arnett] correu o risco de ter aquela conversa difícil comigo em julho de 2004 e isso me colocou no caminho de decidir mudar minha vida. Foi realmente Will Arnett. Ele é a razão.”

Bradley Cooper retorna para Guardiões da Galáxia 3

Os Guardiões da Galáxia irão embarcar em uma nova aventura em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), antes do seu terceiro filme ser lançado.

Com o retorno de James Gunn, o elenco é composto por Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji, Maria Bakalova, e ainda contará com a participação especial de Daniela Melchior.

Guardiões da Galáxia 3 estreia em maio de 2023. Enquanto o filme não estreia, você pode assistir aos outros dois no Disney+. Clique aqui para poder assinar o streaming.

