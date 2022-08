Esposa de Sylvester Stallone pede divórcio e faz forte acusação

A esposa do astro Sylvester Stallone, Jennifer Flavin, pediu divórcio da estrela do filme Rocky, e fez uma forte acusação.

Stallone é a grande estrela de O Samaritano, que estreia nesta sexta-feira (26) no Prime Video. No entanto, ele está passando por alguns problemas familiares.

De acordo com o Insider, Flavin alegou que Stallone está escondendo bens conjugais, e a ex-modelo pediu divórcio após 25 anos.

Ela entrou com um pedido de divórcio na sexta-feira (19), e os documentos judiciais revelam que o ator se envolveu no esgotamento e/ou desperdício de bens conjugais, que tiveram um impacto econômico adverso no patrimônio conjugal.

“Eu amo minha família. Estamos abordando essas questões pessoais de forma amigável e privada”, disse Stallone.

Stallone nega divórcio após briga por um cachorro

Em entrevista ao TMZ, o ator confirmou que o cachorro da família não foi o motivo do divórcio, e sim, por que ambos estavam em uma direção diferente. Stallone afirmou seu amor e respeito por Flavin.

Os atritos começaram nas últimas semanas. A ex-modelo deixou de seguir Stallone em suas redes sociais, e posteriormente, publicou uma foto com suas três filhas com a legenda: “Essas meninas são minha prioridade. Nada mais importa. Nós quatro para sempre”.

Stallone havia feito uma tatuagem de Flavin, para homenagear a esposa, mas acabou cobrindo com uma imagem de seu falecido cachorro e “colega” de elenco de Rocky, Butkus.

As duas estrelas se conheceram em 1988, e namoraram até 1994, quando Flavin soube que Stallone tinha um caso e tiveram seu primeiro término.

Em 1995, ambos reataram o relacionamento, e em 1996 tiveram sua primeira filha, Sophia, que tem 25 anos. O casamento aconteceu em 1997. O casal ainda tem outras duas filhas, Sistine, de 24 anos, e Scarlet, de 20 anos.

