Estado de saúde de astro de Round 6 preocupa fãs

Em 2021, Round 6 quebrou recordes na Netflix, tornando-se a produção sul-coreana mais assistida de todos os tempos. Como de costume, a plataforma não demorou a dar o sinal verde para uma 2ª temporada – que é escrita atualmente. Porém, notícias recentes sobre o estado de saúde de um dos astros da série deixaram os fãs morrendo de preocupação.

“Centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio milionário aguarda, mas as apostas são altas e mortais”, afirma a sinopse oficial de Round 6 na Netflix.

Originalmente, Round 6 seria apenas uma minissérie, com início, meio e fim. No entanto, devido ao enorme sucesso da produção, a Netflix convenceu o criador Hwang Dong-hyuk a produzir novos episódios.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Round 6 precisam saber sobre o estado de saúde de um dos atores mais queridos da série; confira.

Fora de Round 6, está tudo bem com Lee Jung-jae?

Além de contar com incríveis sequências de ação, Round 6 se destaca por seu impressionante elenco de estrelas – formado por atores como Lee Jung-jae, Park Hae-soo e Wi Ha-jun.

Na trama, o astro sul-coreano Lee Jung-jae interpreta o protagonista Seong Gi-hun, também conhecido como “Jogador 456”.

Há alguns anos, o ator sofre com uma lesão nos ombros. Recentemente, notícias envolvendo o estado de saúde de Lee Jung-jae deixaram os fãs de Squid Game em polvorosa.

Segundo informações de um site sul-coreano, Lee se machucou durante as gravações do filme Deliver Us From Evil, filmado em 2019 e lançado em 2020.

Na época, o ator rompeu o ligamento do ombro esquerdo – mas se recusou a fazer cirurgia, voltando ao trabalho após 3 dias de descanso.

Originalmente, Lee Jung-jae faria a cirurgia logo após o lançamento do filme. Porém, foi escalado em Round 6, e por isso, teve que adiar o procedimento.

Mais de três anos após a lesão, o astro sul-coreano deve finalmente fazer a cirurgia. Segundo a especulação da imprensa, o procedimento está marcado para as próximas semanas.

Em uma entrevista de 2020, Lee Jung-jae revelou o motivo para o adiamento da cirurgia.

“Se eu fizer a cirurgia, não poderei usar meu braço direito por cerca de nove meses. Um grande número de pessoas, entre elenco e equipe de produção, se preparou muito para os meus próximos projetos. Não posso adiar o calendário deles para fazer a cirurgia”, comentou o ator.

A situação ficou ainda mais complicada quando Lee Jung-jae lesionou o tendão, após gravar uma intensa cena de ação.

Por isso, o astro de Round 6 deve operar o ombro nas próximas semanas. Nas redes sociais, os fãs mandam energias positivas e desejam uma ótima recuperação para o astro.

Até o momento, a 2ª temporada de Round 6 não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.