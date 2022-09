Estrela de As Branquelas virou atriz pornô após o filme

Após meses sumida da Netflix, a comédia As Branquelas retornou triunfante ao catálogo brasileiro da plataforma. Logo após a volta, o filme garantiu posições de destaque no Top 10 do streaming. O que muitos fãs não sabem é que uma das estrelas do longa, atualmente, trabalha como atriz pornô.

“O que acontece quando dois agentes do FBI se disfarçam de princesas ricas para se infiltrar na alta sociedade? Situações extremamente engraçadas e diversão total”, afirma a sinopse oficial de As Branquelas na Netflix.

As Branquelas é uma produção dos Irmãos Wayans. O filme traz Shawn e Marlon Wayans como os agentes Kevin e Marcus, que assumem a identidade das patricinhas Brittany e Tiffany Wilson.

Revelamos abaixo como uma das estrelas de As Branquelas decidiu entrar para a indústria pornô após o filme; confira.

Brittany de As Branquelas virou atriz pornô

Como citamos acima, Shawn e Marlon Wayans interpretam as versões “falsas” de Brittany e Tiffany Wilson.

As verdadeiras socialites são interpretadas, respectivamente, por Maitland Ward e Anne Dudek.

Ward, a intérprete de Brittany, também é conhecida por sua performance como Jessica Forrester na novela The Bold and the Beautiful, lançada pela CBS.

Outros projetos da atriz incluem as séries Boy Meets World, Boston Public, Rules of Engagement e Out of Practice.

Maitland Ward se aposentou do cinema e da TV em meados dos anos 2000. Em 2013, ela começou a dar os primeiros passos na indústria pornográfica.

Na época, Ward começou a divulgar fotos sensuais no Snapchat e Instagram, garantindo milhares de seguidores nas redes sociais. Em 2016, ela posou nua para a exposição “Living Art”, do fotógrafo Luciano Paesani.

Finalmente, em 2019, Ward anunciou no Instagram o lançamento do filme pornográfico Drive – descrito por uma revista americana como “uma mudança drástica na carreira”.

Em maio do mesmo ano, a Brittany de As Branquelas assinou contrato com a agência de talentos Society 15, voltada primordialmente para o mercado pornográfico.

“Tem sido uma evolução. Essa é a minha jornada autêntica, porque tudo o que fiz ao longo do caminho é algo que eu queria explorar e fazer. Esse é o meu estilo exibicionista”, comentou a atriz sobre a nova carreira.

Ward também descreveu o novo empreendimento como “uma esperta decisão comercial”, e afirmou não ter qualquer problema em falar sobre sua carreira pornográfica.

Após o lançamento de Drive, a estrela de As Branquelas também lançou outras cenas eróticas em um site especializado.

Por suas performances, Ward levou para a casa alguns dos prêmios mais importantes da indústria pornô, como o AVN Awards e o XBIZ.

As Branquelas está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.