Ex-astro de Zack & Cody mostra incrível transformação física

Dylan Sprouse cresceu muito desde sua performance na série Zack & Cody: Gêmeos Em Ação. Atualmente com 29 anos, o ex-astro mirim surpreendeu fãs com uma postagem nas redes sociais. Após o ator compartilhar uma foto em seu Instagram, admiradores ficaram chocados com sua incrível transformação física.

Na série do Disney Channel, Dylan Sprouse contracena com o irmão gêmeo Cole, famoso por interpretar Jughead na série Riverdale.

O ator também é conhecido por performances em filmes como After – Depois da Verdade e A Maldição de Turandot, além de séries do Disney Channel como Hannah Montana e Os Feiticeiros de Waverly Place.

Embora não seja tão famoso como o irmão Cole, Dylan continua na ativa em produções do cinema e da TV. Veja abaixo tudo sobre sua transformação física.

As incríveis mudanças físicas de Dylan Sprouse após Zack & Cody

Em Zack & Cody: Gêmeos a Bordo, Dylan Sprouse era sempre apontado como o “mais gordinho”. Comparado ao irmão Cole, o ator sofreu para perder peso e ficar confortável com o próprio corpo.

Por isso, muitos fãs ficaram chocados quando Dylan compartilhou uma foto em que mostra seus músculos e tanquinho – confira abaixo a postagem original.

Devido ao sobrepeso na juventude, Dylan confessou que tinha problemas em lidar com o próprio corpo.

“Eu costumava usar uma camisa na piscina quando criança”, comentou o ator em uma entrevista à imprensa.

Para celebrar sua jornada fitness, Dylan passou a compartilhar registros da malhação em suas redes sociais.

Em suas postagens, o ator não fala apenas das mudanças, mas também dos motivos que o levaram a buscar uma transformação corporal.

“Decidi nos meus vinte e tantos anos que queria transformar meu corpo e me tornar um rato de academia. Foi um longo e árduo trabalho, mas estou orgulhoso do progresso que fiz – e ainda não terminei”, comentou o ator em sua postagem original.

Nas fotos, compartilhadas no Stories e no feed de seu Instagram, a transformação física de Dylan Sprouse é perceptível. De uns anos para cá, o ator mudou completamente seu corpo. Atualmente, ele está mais sarado do que nunca.

Em 2022, Dylan Sprouse se prepara para lançar dois filmes: Tyger Tyger e Beautifiul Disasters. Os projetos ainda não têm previsão de estreia.

Se você deseja matar a saudade de Dylan e Cole Sprouse, todas as temporadas de Zack & Cody: Gêmeos a Bordo e de outras séries do Disney Channel estão disponíveis no catálogo brasileiro do Disney+.

Clique aqui para assinar a plataforma e conferir todos os lançamentos da Disney.