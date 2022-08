Ex-ator da Marvel levou chute de Brad Pitt e ficou com cicatriz na mão

Atualmente, Brad Pitt se prepara para o lançamento de Trem Bala – uma comédia de ação que tem tudo para conquistar os espectadores brasileiros. Em uma entrevista recente, um dos astros do longa, conhecido por sua performance nos filmes da Marvel, revelou ter levado um chute de Brad Pitt e ficado com uma cicatriz na mão.

“Cinco assassinos se encontram em um trem-bala que viaja de Tóquio a Morioka com apenas algumas paradas entre as estações. Os protagonistas não demoram a perceber que suas missões compartilham uma interessante ligação”, afirma a sinopse do longa.

Continua depois da publicidade

A trama de Trem Bala é baseada no livro homônimo, escrito por Kotaro Isaka. Além de Brad Pitt, o elenco do longa conta com Joey King (A Barraca do Beijo), Brian Tyree Henry (Eternos), Michael Shannon (Nove Desconhecidos) e Sandra Bullock (Miss Simpatia).

Explicamos abaixo como as gravações de Trem Bala deixaram um dos atores do longa com uma cicatriz na mão; confira.

Brad Pitt passou dos limites nas gravações de Trem Bala

Em Trem Bala, Brad Pitt também contracena com o ator americano Aaron Taylor-Johnson (Anna Karenina).

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Mercúrio (Quicksilver) nos filmes do MCU – particularmente Vingadores: Era de Ultron.

Na nova comédia de ação, Aaron Taylor-Johnson interpreta Tangerine, um assassino britânico que bate de frente com o protagonista Ladybug, vivido por Brad Pitt.

Em uma entrevista a um programa britânico de rádio, Taylor-Johnson relembrou a intensidade de Brad Pitt nas gravações de Trem Bala.

“O Brad me chutou pra valer e caí em cima de uma mesa. Fiquei com um corte aberto na mão e desmaiei por alguns segundos”, comentou o ator.

Aaron Taylor-Johnson, por outro lado, não ficou com raiva de Brad Pitt. O ator também falou sobre a extensão das lesões.

“Renderam dois pontos, mas ficou tudo bem, porque são marcas de uma batalha com Brad Pitt em Trem-Bala. Foi praticamente um sonho”, afirmou o astro.

Trem Bala deve chegar aos cinemas americanos em 5 de agosto de 2022, com distribuição pela Sony.

Até o momento, o filme tem dividido a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu apenas 58% de aprovação.

“O elenco colorido e a ação em alta velocidade de Trem Bala são quase suficientes para manter as coisas em andamento depois que a história sai dos trilhos”, afirma o consenso crítico do site.

No Brasil, Trem Bala estreia nos cinemas em 4 de agosto. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.