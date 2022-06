Ezra Miller deleta o Instagram após dizer que está em outro universo

O ator do Flash no cinema, Ezra Miller, deletou sua conta no Instagram após dizer que está em outro universo.

Miller se envolveu em algumas polêmicas nos últimos meses, e protagonizou momentos bizarros. Porém, um dos mais estranhos foi ele ter revelado estar em outro universo em uma publicação no Instagram (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

“Você não pode me tocar, estou em outro universo”, dizia uma publicação. “Mensagem de outra dimensão”, escreveu o astro, que deletou sua conta em seguida.

Uma outra mensagem revelava algo ainda mais estranho, com ele dizendo que era protegido de pessoas negativas.

“Eu sou protegido de pessoas negativas e suas más intenções. Meu espírito, mente, corpo, alma + sucesso não são alterados pela inveja de ninguém. Eu”, escreveu Miller.

Veja as publicações no Instagram:

Ezra Miller on Instagram

(1 more in comments) pic.twitter.com/PVOBCQV0Sn — Zakarov (Soldier Boy Era) (@wasteland_gz) June 14, 2022

Polêmica atrás de polêmica

Isso acontece após Miller ter sido acusado de ter se relacionado com a jovem de 18 anos Tokata Iron Eyes. Segundo documentos divulgados pelo TMZ ainda no mês de junho, Miller tinha 23 anos, e Tokata 12. Eles possuem uma amizade, que segundos os pais da jovem, é prejudicial.

Ainda segundo o relatório, Ezra Miller teria oferecido bebidas alcóolicas e drogas para a jovem, além de ter influenciado Tokata a parar de estudar.

Em suas redes sociais, agora deletadas, Tokata nega as acusações dos pais, afirmando que está mentalmente estável e que Ezra Miller tem dado o apoio que não recebia em casa por seus pais serem transfóbicos. Sua carta pode ser lida aqui.

Por sua vez, o filme The Flash, estrelado por Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, ainda está no calendário de lançamento em 2023 da Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira