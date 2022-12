Família de astro da Marvel pode ter de pagar indenização por escravidão

A família do ator indicado ao Oscar, Benedict Cumberbatch, conhecido por interpretar o Doutor Estranho na Marvel, enfrenta a perspectiva de ter de pagar indenização em razão do histórico da família em relação à escravidão.

A nação caribenha de Barbados está começando a se concentrar nos ricos descendentes de proprietários de escravos como parte de uma campanha para obter reparações pela escravidão.

A Força-Tarefa responsável por tais reparações históricas anteriormente se concentrava em buscar reparações de potências coloniais e instituições ricas que obtiveram grandes lucros com a escravidão, informou o The Guardian.

Recentemente, no entanto, ela destacou uma família específica pela primeira vez, visando o parlamentar conservador britânico Richard Drax sobre a propriedade de sua família de uma vasta plantação de açúcar na ilha.

David Comissiong, embaixador de Barbados e vice-presidente da força-tarefa do Estado, disse ao The Guardian no mês passado que Drax e outras famílias podem enfrentar litígios se não concordarem em pagar as indenizações.

“Agora é um assunto que está a cargo do governo de Barbados”, disse ele ao jornal. “Isso está sendo tratado no mais alto nível.”

Benedict Cumberbatch pode ter de pagar indenização

Agora, a família Cumberbatch está sendo alvo de uma ação de indenização. Quando pressionado pelo The Telegraph sobre se a família de Cumberbatch seria perseguida, Comissiong não descartou a possibilidade.

Ele disse: “Isso está nos estágios iniciais. Estamos apenas começando. Muito dessa história está realmente vindo à tona agora.”

David Denny, um dos principais ativistas por reparações e secretário-geral do Movimento Caribenho pela Paz e Integração, disse ao The Telegraph: “Qualquer descendente de proprietários de plantações brancos que se beneficiou do comércio de escravos deve ser solicitado a pagar reparações, incluindo a família Cumberbatch.”

O ancestral de Cumberbatch, Abraham Cumberbatch, comprou a plantação de Cleland no século XVIII. Segundo o The Telegraph, abrigou cerca de 250 escravos até a abolição da escravidão em 1834.

De acordo com o The Daily Mail, a família Cumberbatch fez fortuna com a plantação. Após a abolição da escravatura, a família recebeu um pagamento de £ 6.000 do governo britânico – que equivale a aproximadamente US$ 1 milhão atualmente, levando a inflação em conta.

O jornal também informou que a mãe de Cumberbatch uma vez o aconselhou a não usar o sobrenome da família profissionalmente, caso isso o tornasse alvo de uma campanha de reparação.

