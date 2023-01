Família de Jeremy Renner quebra silêncio sobre condição do ator da Marvel

Após o acidente grave de Jeremy Renner, astro da Marvel, a família do ator quebrou o silêncio sobre a condição médica recente de Renner.

O ator do Gavião Arqueiro se envolveu em um acidente com uma máquina de remover neve no começo deste ano, em Nevada, e foi levado às pressas para o hospital.

Segundo a nota, Renner passou por cirurgia no dia 2 de janeiro, e sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas. Seu estado é crítico, mas estável, de acordo com os familiares (via ComicBook).

“Podemos confirmar que Jeremy sofreu trauma torácico contuso e lesões ortopédicas e foi submetido a cirurgia hoje, 2 de janeiro de 2023. Ele voltou da cirurgia e permanece na unidade de terapia intensiva em estado crítico, mas estável”, diz o comunicado da família.

“A família de Jeremy gostaria de expressar sua gratidão aos incríveis médicos e enfermeiras que cuidam dele, Truckee Meadows Fire and Rescue, Washoe County Sheriff, Reno City Mayor Hillary Schieve e as famílias Carano e Murdock. Eles também estão tremendamente impressionados e agradecidos pelo derramamento de amor e apoio de seus fãs”, conclui a nota.

Jeremy Renner estrelou muitos filmes de sucesso

Em 2015, a Renner postou uma foto no Instagram de um veículo snowcat, que é usado para trafegar em terrenos nevados em condições difíceis, que pode ter sido envolvido no acidente.

Renner estrelou vários projetos da Marvel como Clint Barton / Gavião Arqueiro desde o filme de 2011, Thor.

Além de ser um dos intérpretes dos Vingadores, Renner atuou em inúmeros sucessos de crítica e comercial, incluindo dois filmes da série Missão Impossível, A Chegada, Trapaça, dentre outros.

Atualmente, ele está estrelando a série de Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown, que estreia sua segunda temporada em janeiro, nos EUA.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.