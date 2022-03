Keanu Reeves soca estômago de atriz em cena: “Muito difícil”

O Dom da Premonição, famoso filme dos anos 2000, é um dos grandes clássicos da carreira de Keanu Reeves, mas você sabia que o astro teve dificuldades em agir com violência com a atriz Cate Blanchett?

Dirigido por Sam Raimi e escrito por Billy Bob Thornton e Tom Epperson, o filme se passa na pequena cidade de Brixton, na Geórgia, e acompanha a história de uma cartomante chamada Annie (Blanchett), que acaba se envolvendo com o assassinato de Jessica King (Katie Holmes).

Continua depois da publicidade

Reeves interpreta Donnie Barksdale, o marido abusivo da cliente de Annie, Valerie (Hillary Swank). Na trama, Annie recomenda o divórcio a Valerie, mas isso só deixa o homem ainda mais irritado, ameaçando-a e fazendo-a ir presa injustamente pelo assassinato de Jessica.

Em entrevista ao Acción, Keanu Reeves revelou que foi muito desconfortável interpretar um personagem abusivo, principalmente nas cenas de violência física.

Gravação difícil

Ele comenta: “Socá-la no estômago foi muito difícil. Nas cenas com Hillary Swank, havia dispositivos de segurança; quando puxei seu cabelo, havia uma pequena alça dentro dele. Eu poderia agarrá-la e atuar, fazendo expressões violentas. Foi perturbador desempenhar esse papel.”

Keanu continua: “Eu não pratico violência física, então isso, para mim, foi muito difícil. Quando me aproximei de Cate, tive que bater nela; embora eu estivesse fingindo, foi muito difícil dar um soco no estômago dela. Mas nós conseguimos [filmar], e essa é uma das grandes coisas de Cate: ela me disse: ‘Vamos lá, vamos fazer isso’, e isso foi maravilhoso.”

Reeves revelou, ainda, que ambas Blanchett e Swank foram muito solícitas nas cenas de violência, e isso fez o ator refletir sobre homens da vida real que são como seu personagem Doonie.

“Eu sei que o poder envenena. O poder físico que um homem pode usar às vezes contra uma mulher é realmente assustador, mas, afinal, isso é um filme e estamos atuando.”, conclui o ator.

Infelizmente, O Dom da Premonição não está disponível em streaming.