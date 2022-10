Angelina Jolie acusa Brad Pitt de agredir seus filhos

Angelina Jolie entrou com reconvenção contra Brad Pitt em meio a uma batalha legal do casal sobre o Château Miraval, uma vinícola francesa comprada por eles há mais de uma década. Na ação, a equipe jurídica de Jolie revelou novos detalhes sobre uma briga de 2016 entre Pitt, Jolie e seus filhos (Via Variety).

No início do ano, Pitt entrou com uma ação contra sua ex-mulher por violação de contrato após Jolie ter vendido sua parte da vinícola sem seu conhecimento.

Continua depois da publicidade

O advogado de Angelina alegou no processo que discussões com a equipe de Pitt sobre a venda da parte da emprese acabaram não dando certo após ele pedir que ela assinasse “um acordo de confidencialidade que a teria proibido contratualmente de falar fora do tribunal sobre o abuso físico e emocional de Pitt contra ela e seus filhos”.

Segundo a nova ação, “Pitt sufocou uma das crianças e bateu na face de outra” e “agarrou Jolie pela cabeça e sacudiu ela”. O advogado de Jolie alegou que a briga começou quando o ator a acusou de ser muito solícita com as crianças. Os dois começaram a brigar no banheiro de um avião.

A briga entre Brad Pitt e sua família no avião

No processo pode-se ler que: “Pitt agarrou Jolie pela cabeça e sacudiu ela, e então agarrou seus ombros e a sacudiu novamente antes de a empurrar na parede do banheiro,[…] Pitt então socou o teto do avião várias vezes, instigando Jolie a sair do banheiro”

Brad teria rentado agredir um dos filhos após o garoto ter saído em defesa da mãe.

“Quando uma das crianças defendeu verbalmente Jolie, Pitt investiu contra seu próprio filho e Jolie o agarrou por trás para pará-lo,” diz a reconvenção. “Para tirar Jolie de suas costas, Pitt se jogou para trás nos assentos do avião, ferindo as costas e cotovelo de Jolie. As crianças correram e tentaram bravamente se proteger. Antes de terminar, Pitt sufocou um de seus filhos e bateu na face do outro.”

Após chegarem no solo, Jolie conseguiu um transporte separado para levar ela e as crianças para um hotel, mas quando a atriz revelou o fato para o então marido, Pitt teria voltado a gritar com ela e empurrá-la.

Em 2016 a atriz entrou com um processo anônimo contra o então marido, onde o ator foi acusado de agredir física e verbalmente ela e seus filhos em um avião particular.

Jolie chegou a levar o caso para o agente do FBI, ele entrou em contato com um promotor onde foi concluído que não prestariam queixa. A atriz então entrou com um processo sobre Liberdade de Informação contra o FBI, para tentar obter os documentos da investigação contra Pitt.

No novo processo contra o ator, o advogado de Jolie afirma que o agente do FBI que investigou as acusações na época teria concluído que “o governo teve causa provável para processar Pitt com um crime federal por sua conduta naquele dia.”

A equipe de Brad Pitt ainda não se pronunciou sobre as acusações.

Sobre o autor Gabriel Soldeira