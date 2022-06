Fãs chamam ator de Stranger Things de sósia do Homem de Ferro; veja

Na quarta temporada de Stranger Things, um ator chamou a atenção: Joseph Quinn, que interpreta o personagem Eddie Munson.

O personagem rapidamente conquistou o carinho dos fãs, que estão preocupados com seu destino na série.

Com o grande sucesso em Stranger Things, muitas pessoas começaram a pesquisar mais sobre Joseph Quinn e, para muitos internautas, ele se parece bastante com Robert Downey Jr., o ator que interpretou o Homem de Ferro na Marvel.

Realmente existe uma semelhança entre eles, principalmente levando em conta a época em que Robert Downey Jr. era mais jovem.

Confira abaixo algumas reações de internautas à semelhança entre Joseph Quinn, de Stranger Things, e Robert Downey Jr., o Homem de Ferro da Marvel.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

