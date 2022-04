Fãs de Johnny Depp não param de rir em julgamento do ator e juíza faz ameaça

A juíza encarregada do julgamento por difamação entre Johnny Depp e Amber Heard, Penney Azcarate, teve que fazer um alerta aos fãs do ator que estão participando no tribunal.

O motivo, de acordo com a People, é que alguns participantes não paravam de rir enquanto Johnny Depp dava um depoimento.

A juíza pediu ordem no tribunal e alertou que teria que expulsar alguns participantes caso eles não parassem de rir.

Situação inusitada em tribunal

Foram vários os momentos em que várias pessoas caíram na gargalhada enquanto Johnny Depp dava o seu depoimento.

Um deles aconteceu quando o ator teve dificuldade para lembrar quais outras franquias ele estrelou além de Piratas do Caribe.

Quando questionado, Johnny Depp mencionou apenas Alice no País das Maravilhas e pediu desculpas, explicando que evita assistir aos seus próprios filmes.

O julgamento por difamação de Johnny Depp e Amber Heard deve continuar por algumas semanas até que tenha uma conclusão.