Filha de astro de Two and a Half Men entra para site de conteúdo adulto

Dono de uma das carreiras mais polêmicas de Hollywood, Charlie Sheen fez muito sucesso nos anos 2000 com a sitcom Two and a Half Men (Dois Homens e Meio). Na mesma época, o ator viveu um conturbado divórcio com Denise Richards. Recentemente, a filha do casal chamou a atenção da imprensa ao entrar em uma plataforma de conteúdo erótico.

As informações foram repercutidas, inicialmente, pelo tabloide Page Six. O site compartilhou um post realizado por Sami Sheen, a filha mais velha de Charlie Sheen e Denise Richards.

Nascida em 2004, Sami Sheen tem atualmente 18 anos de idade. Vale lembrar que, em seu segundo casamento, Charlie Sheen também teve outra filha. Lola, a irmã de Sami, tem 17 anos.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo projeto de Sami Sheen e a polêmica que a jovem causou na internet; confira.

Após completar 18 anos, filha de Charlie Sheen entra no OnlyFans

Pouco depois de completar 18 anos de idade, Sami Sheen abriu um perfil no site OnlyFans.

A plataforma de conteúdo pago é voltada (principalmente) para o mercado erótico. Nela, trabalhadores do sexo ganham dinheiro com imagens, vídeos e outros materiais amadores.

Sami Sheen usou o Instagram para divulgar o perfil no OnlyFans. Em uma postagem na rede social – na qual aparece com um biquíni preto – a jovem divulga o link de sua página na plataforma adulta.

O plano de assinaturas do perfil de Sami Sheen pode ser adquirido por, no mínimo, 20 dólares (cerca de R$ 100) mensais.

Na postagem do Instagram, a mãe de Sami prestou apoio ao novo projeto da filha.

“Sami, sempre irei te apoiar e te proteger. Te amo”, comentou Denise Richards.

Vale lembrar que, no ano passado, Sami deixou a casa de Denise Richards para morar com o pai Charlie Sheen. Em seu perfil no TikTok, a jovem afirmou que a casa da mãe era um “lar abusivo” e que ela ficava “dias sem comer ou dormir”.

Em uma entrevista recente, Charlie Sheen criticou Denise pela decisão da filha de abrir um perfil no OnlyFans.

“Ela tem 18 anos e está morando com a mãe dela. Isso não aconteceu debaixo do meu teto. Eu não condeno, mas insisti para que ela mantenha sua classe e sua criatividade e não sacrificasse sua integridade”, comentou o ator.

Atualmente, Charlie Sheen está aposentado. O último projeto do ator nos cinemas foi o filme 9/11, lançado em 2017.

Denise Richards, por sua vez, integra o elenco da série animada Guardiões da Justiça, disponível na Netflix. Mais recentemente, a atriz deu o que falar no elenco do reality show The Real Housewives of Beverly Hills.

Confira abaixo algumas fotos de Sami Sheen, a filha de Charlie Sheen e Denise Richards.

