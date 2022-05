Filha de Paul Walker polemiza com homenagem a ator no Dia das Mães

No Dia das Mães, Meadow Walker resolveu fazer uma homenagem para o seu falecido pai, o astro Paul Walker.

A homenagem veio através do Instagram, com a jovem compartilhando uma imagem com Paul Walker e escrevendo: “Feliz Dia das Mães para todas as mães maravilhosas deste mundo.”

“No Dia das Mães, eu gostaria de agradecer ao meu pai por ser o melhor pai do mundo”, expressou a jovem em sua homenagem.

Depois, Meadow Walker compartilhou outra imagem com Paul Walker, escrevendo: “Para quem não tem mãe, eu te amo.”

Mãe de Meadow Walker ainda é viva

Acontece que a mãe da jovem, Rebecca Soteros, ainda é viva, mas Meadow Walker parece tê-la ignorado propositalmente, o que dividiu opiniões entre os internautas.

Enquanto alguns acreditam que a jovem pode ter sido um pouco maldosa ao ignorar a mãe, outros pediram um pouco mais de compreensão, já que elas nunca tiveram um bom relacionamento.

Rebecca Soteros teve problemas com alcoolismo no passado, o que levou Meadow Walker a sempre ter sido mais próxima de Paul Walker.

Atualmente, parece que mãe e filha não mantêm mais contato. Meadow Walker está com 23 anos, e recentemente se casou com Louis Thornton-Allan.

Paul Walker era mundialmente conhecido por seu papel como Brian O’Conner em Velozes e Furiosos, uma franquia que faz sucesso até hoje.