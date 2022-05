Florence Pugh, de Viúva Negra, responde rumores sobre namorar ator da Marvel

Recentemente, rumores começaram a surgir acerca de um possível relacionamento entre Florence Pugh (Viúva Negra, Gavião Arqueiro) e Will Poulter (Guardiões da Galáxia 3). A atriz negou que qualquer coisa esteja acontecendo entre eles.

Os rumores começaram após editarem fotos dela com o ator, removendo digitalmente os amigos dela, que também estavam na imagem.

Pugh, também conhecida por Lady Macbeth e Midsommar, foi ao stories do Instagram (via DigitalSpy) e compartilhou as fotos originais antes de serem editadas e cortadas, escrevendo: “Ooookay. Cara. Isso está ficando um pouco bobo agora. Não, Will Poulter e eu não estamos namorando”.

“Fomos à praia com nossos amigos, que estão sempre a cerca de meio metro de distância de nós em todas as fotos, mas foram habilmente recortados para que pareça diferente”.

“Você pode LITERALMENTE ver meu melhor amigo no canto de tantas fotos e os braços de Archie nas laterais”, continuou a atriz.

“Eu entendo que a natureza deste trabalho é que você às vezes tem sua privacidade completamente demolida por paparazzi”, continuou ela, “mas fabricar essas coisas realmente faz mais mal do que bem. Obrigado por dizer que parecemos sexy”, acrescentou.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.