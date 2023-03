Harry Potter vai ser pai! Daniel Radcliffe e namorada estão esperando primeiro filho

Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, e a namorada Erin Darke estão esperando seu primeiro filho. Um representante do ator confirmou ao THR que Drake está grávida.

Os dois se conheceram no set do filme Versos de um Crime, de 2013, em que Radcliffe interpreta o famoso poeta Allen Ginsberg, enquanto Darke vive uma mulher que tem um encontro romântico com ele.

Em março de 2022, enquanto promovia seu papel na comédia Cidade Perdida, ao lado de Sandra Bullock e Channing Tatum, Radcliffe disse à People que ele e Darke têm sido “muito felizes” juntos. Ele disse na época: “Eu tenho uma vida muito boa. Estou com minha namorada há uma década, praticamente”.

O ator de 33 anos não costuma compartilhar muito sobre sua vida pessoal e nem está nas redes sociais.

Em entrevista para o THR em 2022, Daniel Radcliffe explicou por que sua vida privada não domina as manchetes: “Acho que nos anos desde que fiquei sóbrio, simplesmente não faço nada interessante o suficiente. Como ator, eu só quero viver minha vida e ver meus amigos, e só quero que as pessoas falem do meu trabalho”.

