Henry Cavill perde salário de R$ 600 milhões ao ficar fora de forma

Henry Cavill é um dos astros mais populares da atualidade, conhecido principalmente por suas performances como Geralt em The Witcher e o Superman no DCEU. O ator conseguiu conquistar fãs no mundo inteiro com estas franquias, em que aparece sempre no pleno da forma física.

Porém, isso nem sempre foi dessa forma na carreira do astro. O que muitos fãs não sabem é que Henry Cavill já perdeu um papel importante por estar supostamente “fora de forma”.

O trabalho em questão era simplesmente para ser o 007 do cinema, papel que curiosamente Henry Cavill é o favorito para assumir com a saída de Daniel Craig. Mas, a situação anterior fez com que o astro perdesse um incrível pagamento de R$ 600 milhões.

Confira abaixo tudo sobre a estranha ocasião.

Henry Cavill gordo para ser o novo 007?

Em uma entrevista à revista Men’s Health, Henry Cavill falou sobre sua infância e adolescência. O ator relatou que nunca foi o garoto mais popular da escola, e que na verdade se encaixava mais no estereótipo de “nerd gordinho”.

“Eu era aquele garoto cheinho que normalmente sofria bullying dos outros. Eu poderia muito bem ter aceitado aquilo como meu destino e não ter nenhuma vontade de mudar”, comentou o astro.

Segundo o ator, foi o teatro que trouxe a vontade de mudar de vida e superar os traumas.

“Até mesmo os garotos que eram chatos comigo e gostavam de me zoar, começaram a me elogiar após as peças de teatro. Foi daí que tirei a minha força”, revelou o ator.

O mesmo problema, infelizmente, acabou emergindo anos depois, quando Cavill tentava conseguir um dos papéis mais icônicos da história do cinema: James Bond.

O ator fez testes para o papel de 007 no filme Casino Royale, mas acabou não sendo escolhido devido ao seu visual.

O teste consistia em James Bond saindo do banheiro apenas com uma toalha enrolada na cintura.

“Eu provavelmente poderia ter me preparado mais. Lembro do diretor Martin Campbell dizer algo como ‘você está meio gordinho, Henry’. Eu não sabia que precisava fazer dieta ou treinar. Mas fiquei feliz que o diretor disse algo, pois assim pude me preparar melhor para a próxima”, revelou Cavill.

Tudo mudou quando Henry Cavill foi escolhido para o papel do Superman, e ganhou um intenso regime de dieta e exercícios criado especificamente para o herói.

“Não é como se eu fosse um deus entre os homens, mas fico muito orgulhoso com tudo que consegui fazer”, comentou o astro.

O papel do 007 acabou ficando para Daniel Craig, e o próprio Henry Cavill afirmou que o astro foi a escolha certa para o papel. Ao todo, o ator faturou cerca de 110 milhões de dólares (cerca de 600 milhões de reais) em suas performances, contando já com os ganhos do último 007: Sem Tempo Para Morrer.

Em uma entrevista recente, Craig deu conselhos para o intérprete do próximo James Bond, já que o filme 007: Sem Tempo para Morrer marca sua despedida da franquia.

“Literalmente, eu gostaria de dizer apenas duas coisas. Primeiro que é sua decisão. Não ouça ninguém mais. Mas também ouça a todos, já que você tem que decidir no final do dia. E não seja um b*stinha!”, brincou o astro.

Henry Cavill atualmente está atuando em The Witcher, que conta com duas temporadas na Netflix.

Sobre o autor Redação