Hugh Jackman, o Wolverine, dá notícia trágica aos fãs

Hugh Jackman, o Wolverine, trouxe trágicas notícias aos fãs. O ator revelou que seu cachorro faleceu próximo de completar 12 anos.

O astro da Marvel compartilhou a notícia com os seguidores no Instagram, publicando fotos junto do cachorro.

Continua depois da publicidade

“É um dia muito triste para nossa família. Dali, nosso amado francês, faleceu ontem à noite. Ele faria 12 anos no próximo mês… o que me disseram ser uma vida longa para esta raça. Eu sempre, sempre achei que ele era o ROCKSTAR. Porque ele era!”, escreveu Jackman na legenda.

“Ele marchou ao ritmo de seu próprio tambor, era amado por todo o mundo, e cara, ele teve uma boa vida. Sentiremos sua falta, mas sabemos que ele está uivando no céu, governando o poleiro e desfrutando o buffet à vontade. RIP Dali Rockstar Jackman. Nós te amamos!”, continua a legenda.

Veja a publicação abaixo.

Hugh Jackman estrelará nova série do criador de Rick and Morty

Hugh Jackman pode ter se aposentado como Wolverine, mas ele continua na ativa como ator. De acordo com o Comic Book, o astro estará no elenco de voz de Koala Man, nova série animada produzida por Justin Roiland, de Rick and Morty.

O projeto está sendo desenvolvido para o Hulu, o que significa que deve chegar pelo Star+ no Brasil. O co-criador, ao lado de Justin Roiland, é Michael Cusack, de Smiling Friends.

A série animada girará em torno do Koala Man, ou “Homem-Coala”, que protege uma pequena cidade da Austrália com a sua única habilidade especial: seguir regras.

Pode parecer um lugar tranquilo, mas é constantemente ameaçado por forças do mal, que o Homem-Coala enfrenta sem ser respeitado por ninguém.

Hugh Jackman dará voz a Big Greg, o carismático chefe da Câmara Municipal, que é amado por todos. Ele constantemente recebe todo o crédito pelas boas ações do Homem-Coala.

Por enquanto, ainda não existe previsão de lançamento para Koala Man.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.