Imprensa americana diz que retiro espiritual de Will Smith é “cínico e ridículo”

Já faz um mês desde a situação polêmica entre Will Smith e Chris Rock no Oscar 2022, mas a história continua a ganhar novas camadas.

Desta vez, o site Page Six escreveu uma nota opinando sobre o reitor espiritual que Will Smith está fazendo no momento para se recuperar dos acontecimentos.

No texto, o site afirma que acha que esse retiro é “cínico e ridículo”, uma vez que Will Smith ainda não se desculpou pessoalmente com Chris Rock.

Confira o que foi escrito:

A opinião da imprensa

Um mês após a cerimônia do Oscar, Will Smith ainda luta com as consequências do tapa que deu em Chris Rock pouco antes de ganhar o Oscar de Melhor Ator. Em seu discurso de aceitação, pediu desculpas à Academia e a todos os presentes pela cena e, mais tarde, em um texto no Instagram, pediu desculpas a Chris Rock.

Após isso, Will Smith se afastou da Academia, aceitou sua punição de passar a próxima década sem frequentar os eventos da casa e, agora, está em um retiro espiritual na Índia, buscando se reconectar consigo mesmo.

No entanto, o site Page Six ainda acha pouco, e disse em um texto publicado recentemente: “A ‘jornada espiritual’ de Will para a Índia para fazer ioga e meditação parece cínica e ridícula, já que ele não se desculpou pessoalmente com a única pessoa que agrediu na frente de milhões. Nenhuma quantidade de Namastes vai compensar isso.”

