Irreconhecível, astro de Game of Thrones tem casamento discreto

Um dos jovens astros de Game of Thrones, Jack Gleeson, tem casamento discreto na Irlanda e aparece irreconhecível.

Intérprete do vilão Rei Joffrey, Gleeson deixou a série ainda em 2014. Seu personagem era muito odiado pelos fãs de Game of Thrones.

Com 30 anos de idade, ele e a atriz Roisin O’Mahony, tiveram uma cerimônia no Condado de Kerry, na Irlanda. O padre Patsy Lynch celebrou o casamento, revelando no Twitter que foi muito simples (via Revista Monet).

“Cerimônia de casamento muito simples, devota e digna para a celebridade cinematográfica Jack Gleeson e Roisin: Igreja The Glen”, disse o padre.

Gleeson, além de ser conhecido por Game of Thrones, participou de Batman Begins, e estrela a sitcom Out of Her Mind.

A Casa do Dragão tem importante baixa para a 2ª temporada

A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones, já tem uma importante baixa na equipe criativa para a segunda temporada.

O showrunner Miguel Sapochnik, revelou que está de saída após o fim da primeira temporada. Ele será substituído por Alan Taylor, outro veterano de Game of Thrones. Sapochnik agradeceu a oportunidade de trabalhar na série (via Collider).

“Estou muito orgulhoso do que conquistamos com a primeira temporada e muito feliz com a reação entusiasmada de nossos espectadores. Foi incrivelmente difícil decidir seguir em frente, mas sei que é a escolha certa para mim, pessoal e profissionalmente”, disse ele.

“Estou muito feliz por continuar fazendo parte da família HBO e A Casa do Dragão e, claro, desejo sucesso a Ryan e sua equipe e tudo de melhor com a segunda temporada e além”, concluiu o showrunner.

A Casa do Dragão e Game of Thrones estão disponíveis na HBO Max.

