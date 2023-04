Jamie Foxx é hospitalizado após “complicação médica”

Jamie Foxx foi hospitalizado e atualmente está em recuperação, seguindo uma “complicação médica”.

A filha do vencedor do Oscar, Corinne Foxx, emitiu um comunicado no Instagram na quarta-feira (12) revelando que o ator está se recuperando depois de enfrentar uma “complicação médica” na terça-feira (11).

Continua depois da publicidade

“Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, sofreu uma complicação médica ontem”, compartilhou Corinne em um comunicado escrito em nome da família Foxx.

“Felizmente, devido à ação rápida e ao grande cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e apreciamos suas orações”, diz o comunicado. “A família pede privacidade durante esse período.”

Jamie Foxx tem novo filme na Netflix

O ator de 55 anos foi visto mais recentemente no set do próximo filme da Netflix, Back In Action, que também é estrelado por Cameron Diaz.

O aguardado filme será o primeiro projeto de tela grande que Diaz estrelou desde o remake de Annie de 2014, que também contou com Foxx.

Jamie Foxx foi atrás de Cameron Diaz para sair da aposentadoria e fazer Back in Action. Embora a Netflix tenha sido cuidadosa com detalhes sobre a trama do filme, uma fonte disse à People que a atriz e Foxx “têm uma ótima química” no set.

Uma fonte do filme revelou anteriormente à People que Foxx foi fundamental para que a atriz fizesse outro filme.

“Quando este projeto surgiu e ela foi perseguida por Jamie Foxx, que ela conhece e com quem trabalhou por anos, ela decidiu ir em frente”, disse a fonte.

Ainda não há data de estreia para Back in Action na Netflix. Previamente, Jamie Foxx já estrelou Dupla Jornada na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.