Jared Padalecki, de Supernatural, recebe carinho dos fãs após acidente de carro

Jared Padalecki, o Sam de Supernatural, recentemente esteve envolvido em um acidente de carro e encontra-se em recuperação. Os fãs do astro foram às redes desejar melhoras a ele.

“‎Jensen informou a todos os fãs de Supernatural‎‎ que Jared se envolveu em um grave acidente de carro. Aparentemente ele era o passageiro, não o motorista, e Jensen viu o carro, e diz que ele tem sorte de estar vivo. Vamos todos enviar nosso amor ao nosso amado Jared”, tuitou um fã.

‎”Jared me inspira todos os dias. Ele me faz querer continuar lutando, me faz querer ser uma pessoa melhor, é a razão pela qual estou cuidando melhor de mim. Sua bondade e sua força são as coisas mais inspiradoras”, tuitou outro fã.

‎”Ei, olha uma foto de Jared Padalecki e todos nós que o amamos”, tuitou uma fã, com ilustração de Padalecki sendo jogado para o alto por fãs.

‎”Jared tem sido um motivador incrível para eu cuidar melhor de mim física e mentalmente. Ele me faz querer ser uma pessoa melhor”, escreveu outro fã.

Veja os tuites originais, abaixo.

The Winchesters, derivada de Supernatural, vem aí

A nova produção, chamada de The Winchesters, contará a história de John e Mary Winchester, os pais de Dean e Sam. Jensen Ackles, que interpretou Dean Winchester na série original, será o narrador do projeto.

A história inédita apresentará aos fãs o romance complicado entre John e Mary, desde antes deles se conhecerem, como se uniram e tudo que tiveram de sacrificar para salvar o mundo. A informação é do The Hollywood Reporter.

Meg Donnelly foi escalada para interpretar Mary Winchester, enquanto Drake Rodger dará vida a John. Eles se juntam a Jensen Ackles como os únicos três astros confirmados no elenco até agora.

Mary é descrita como uma jovem de 19 anos que “lutou contra as forças das trevas durante a maior parte de sua vida.

Depois de perder alguém próximo a ela, ela considera deixar os negócios da família – até que o desaparecimento de seu pai e a chegada do recém-chegado John Winchester a obriga a liderar uma nova equipe”.

Quanto a John, a série mostrará sua vida agora que ele está de volta à casa, voltando do Vietnã. “Altruísta e lúcido, ele encontra uma nova missão em casa, onde vestígios do passado de seu pai o levam a uma organização secreta e a uma nova guerra como caçador”, diz a sinopse.

Ainda não há previsão de estreia para The Winchesters.