Jason David Frank, o Tommy de Power Rangers, morre aos 49 anos

O ator Jason David Frank, que interpretou Tommy em Power Rangers, faleceu no sábado (19) aos 49 anos de idade. A causa da morte não foi revelada.

Frank viveu o Ranger Verde na famosa série de TV, além de interpretar, também, a versão do Ranger Branco na franquia.

Mike Bronzoulis, treinador e amigo do ator, revelou a informação no Facebook, e fez um texto de despedida muito emocionante (via TVLine).

“RIP meu irmão de outra mãe Jason David Frank. Ainda estou em choque. Estou me sentindo péssimo, ele ligou me deixou uma mensagem e eu demorei”, escreveu ele.

“Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele. Amor e orações por sua esposa Tammie e seus filhos, rezo para que Deus os ajude neste momento difícil”, concluiu.

Ator era faixa preta em karatê

Além de ter atuado na série Mighty Morphin Powers Rangers e no filme, lançado em 1995, o ator esteve em diversas outras produções da franquia,

Frank também era um ex-lutador de MMA, e era muito habilidoso em várias artes marciais, sendo faixa preta em karatê.

Aparecendo em várias produções da saga, sua última participação em algum projeto live-action foi em Powers Rangers Ninja Steel, em 2018.

O último trabalho do astro foi o filme Legend of the White Dragon, com o ator David Ramsey, de Arrow. Não se sabe se ele chegou a filmar todas as suas cenas.

Powers Rangers – O Filme está disponível no Star+.

