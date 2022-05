Jason Momoa, o Aquaman, pede desculpas após foto polêmica na Capela Sistina

Jason Momoa causou polêmica ao publicar fotos tiradas dentro da Capela Sitina, no Vaticano. Desde então, o ator de Aquaman pediu desculpas por qualquer desrespeito causado.

Fotos dentro do Vaticano são permitidas, mas não dentro da Capela Sistina. De fato, qualquer pessoa que tente tirar fotos no local recebe avisos em alto e bom som dos seguranças.

As imagens publicadas pelo astro de Aquaman no Instagram mostram ele posando no local, que estava vazio e muitos apontaram que, por ser celebridade, ele recebeu tratamento diferenciado.

Em vídeo publicado pelo Just Jared (via Insider), o ator pediu desculpas, dizendo que pagou por uma experiência mais privada no local.

‎”Eu também queria dizer, se você já sentiu que eu desrespeitei sua cultura, não era minha intenção”, disse Momoa. “Eu vim aqui quando tinha 19 ou 20 anos para visitar a Capela Sistina. Eu sempre quis, e agora que posso, dei uma doação maravilhosa para trazer meus amigos e equipe porque só tivemos alguns dias de folga para vivenciar esses lugares”.

Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2), com Jason Momoa, chega aos cinemas em 17 de março de 2023.‎

Veja as fotos do ator, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.