Jason Momoa, o Aquaman, revela que não queria ser ator

O astro de Aquaman, Jason Momoa, é um grande nome em Hollywood atualmente. Curiosamente, ele nem sempre pensou em ser ator.

Momoa começou a atuar muito antes do que a maioria das pessoas imagina, conseguindo seu primeiro papel principal em 1999 em Baywatch: Hawaii.

Nos anos seguintes, o ator estrelou vários programas de TV, incluindo North Shore e Stargate Atlantis, ao mesmo tempo em que conseguiu seu primeiro papel na tela grande em Johnson Family Vacation.

Momoa entrou no centro das atenções depois de se juntar a Game of Thrones como Khal Drogo em 2011.

No mesmo ano, ele estrelou como o personagem titular em Conan, o Bárbaro, provando que tinha o que é preciso para interpretar um herói icônico.

Seu papel mais notável veio em 2016, quando o diretor Zack Snyder o escolheu como o Aquaman do DCEU.

Mais recentemente, Momoa estrelou Duna e Terra dos Sonhos, da Netflix, enquanto encerrava sua série AppleTV+ See.

Seus próximos projetos incluem um retorno ao Universo DC em Aquaman 2, e ele se junta a outra franquia em Velozes e Furiosos 10. Com uma carreira tão ilustre, os fãs pensariam que Momoa pretendia se tornar um grande nome em Hollywood, mas não foi exatamente assim que as coisas aconteceram.

Marlow Barkley e Jason Momoa lideram o elenco de Terra dos Sonhos.

Virou ator por sorte

Embora Jason Momoa seja agora um nome importante que os estúdios desejam anexar a qualquer projeto, sua introdução à indústria foi praticamente sorte.

Como mencionado anteriormente, ele começou na indústria em 1999 com Baywatch: Hawaii, quando tinha apenas 19 anos.

“Eu não queria ser ator. Eu estava no lugar certo na hora certa”, disse Momoa à WIRED . “Minha família está toda envolvida com o negócio de dublês, então eu estava no Havaí. Um programa de TV veio e eu simplesmente tive sorte. E então eu me apaixonei por atuar e me apaixonei pela ideia de poder interpretar personagens como Flip ou Drogo, ou Aquaman. Então, meio que me encontrei”.

Momoa crescendo em uma família centrada em performances de dublês realmente faz sentido. O ator não apenas tem a constituição da maioria dos dublês, uma estrutura enorme com muitos músculos, mas seus hobbies mostram que ele não tem medo de colocar seu corpo em risco.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.